Einen inhaltlichen Fokus in der Zusammenarbeit mit Apotheken will Insight Health künftig auch auf kundenbezogene Apothekendienstleistungen richten. Auch dafür sind Informationen unerlässlich. „Apotheken wissen über ihre individuellen Kunden in der Regel wenig bis nichts“, weiß Roos. Selten gibt es eine aussagekräftige und nutzbare Kundenkartei. Das macht selbst einfache Angebote wie Benachrichtigungen oder Erinnerungen schwierig.