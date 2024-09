Neue Corona-Variante XEC im Anmarsch

XEC ist nicht die Abkürzung eines neuen Antibiotikums, sondern der sich aktuell rasch ausbreitenden Variante von SARS-CoV-2. Ähnlich wie die bisherigen Varianten ruft auch XEC typische Erkältungssymptome, Fieber, Husten, Hals- und Gliederschmerzen und zum Teil Geruchs- und Appetitverlust hervor. Ursprünglich im Juni dieses Jahres das erste Mal in Deutschland registriert, wurde XEC bis jetzt in 27 Ländern weltweit nachgewiesen [1]. So gab der Datenanalyst Mike Honey auf der Plattform “X” bekannt, dass die Anzahl der durch XEC verursachten SARS-CoV-2-Infektionen hierzulande um 16 bis 17% gestiegen ist, in Holland um 11 bis 13%. Auch in Dänemark und dem Vereinigten Königreich sind vermehrt XEC-bedingte Krankheitsfälle registriert worden. XEC ist eine Hybridvariante, die sich aus den beiden Omikron-Untervarianten K.S.1.1 und KP.3.3. gebildet hat. Aufgrund ihres veränderten Spike-Proteins kann XEC besser an menschliche Zellen binden und verbreitet sich daher vermutlich auch schneller.