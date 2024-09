Die Rezepturretaxwelle rollt an

Seit Jahresbeginn ist rein theoretisch aufgrund der Kündigung der Hilfstaxe die Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) die Grundlage für die Abrechnung der Rezepturen. Der GKV-Spitzenverband und auch einzelne Kassen hatten aber sehr deutlich gemacht, was bezahlt wird und was nicht: Nur die für die Rezeptur erforderliche Stoffmenge, also nur die anteilige Packung, könne zulasten der GKV abgerechnet werden. Die AMPreisV erlaubt hingegen den „Einkaufspreis der üblichen Abpackung“ abzurechnen. Diesen Standpunkt vertritt auch der Deutsche Apothekerverband (DAV). Er forderte die Apotheken immer wieder auf, die Packungspreise nach den Vorgaben der Arzneimittelpreisverordnung abzurechnen. Auch wenn ein gewisses Retaxrisiko verbleibe. Ein klares Bekenntnis, die Apotheken im Fall der Fälle auch zu unterstützen, gab es aber nicht.