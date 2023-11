ABDA sponsert wieder Bundesparteitage

Ein ABDA-Sprecher erklärt dazu auf Nachfrage der DAZ. „Schon im Sommer haben wir uns dazu entschieden, auf den Bundesparteitagen bestimmter Parteien wieder vertreten zu sein. Auf dem FDP-Bundesparteitag war die ABDA schon mit einem Tagungstaschen-Sponsoring präsent. In den Taschen hatten wir Informationsmaterialien über die Apotheken platziert, um die FDP-Delegierten über die aktuelle Lage in den Apotheken zu informieren. Anschließend haben wir in der Stabsstelle Kommunikation dann ein neues Konzept zum grundsätzlichen Umgang mit Bundesparteitagen erarbeitet, das vor einigen Wochen vom Geschäftsführenden Vorstand bestätigt wurde. Der Plan sieht ein Stufenkonzept vor, das uns für die Bundesparteitage – je nach politischer Bedeutung für die Apothekerschaft – ein ganzes Instrumentarium ermöglicht.“

Verschiedene Maßnahmen, unterschiedliche Kosten

Die möglichen Maßnahmen reichten dabei vom reinen Auslegen von Info-Materialien bis hin zu einer Standpräsenz, heißt es – letzteres wählte man vergangenes Wochenende für die Bundesdelegiertenversammlung der Grünen in Karlsruhe. Logischerweise variierten auch die Kosten dementsprechend, so der ABDA-Sprecher. Und weiter: „Mit Blick auf die aktuelle apothekenpolitische Lage und die Reformpläne des Bundesgesundheitsministeriums hat der Geschäftsführende Vorstand dann auch beschlossen, dass es noch in diesem Jahr Standpräsenzen auf den Parteitagen der Grünen und der SPD geben soll. Das Ziel ist es, an diesen Tagen mit den für die Apothekerschaft wichtigen Entscheiderinnen und Entscheidern gezielte Gespräche über die Apothekenpolitik der Ampel-Koalition zu führen.“

„Richtige Entscheidung“

Und die 13.000 Euro, die seitens der ABDA für die Präsenz bei den Grünen in die Hand genommen wurden – laut Sponsoring-Liste spielt die Apothekerschaft damit eher in der oberen Liga –, haben sich zumindest aus Sicht der Verantwortlichen gelohnt: Ein Blick auf das vergangene Wochenende zeige, dass dies die richtige Entscheidung gewesen sei, heißt es aus der BDA-Pressestelle. Auf dem ABDA-Stand, der von der Landesapothekerkammer und dem Landesapothekerverband Baden-Württemberg betreut wurde, fanden wichtige Gespräche statt, unter anderem mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Maria Klein-Schmeink oder auch mit der Berichterstatterin für Apotheken, Paula Piechotta.

In diesem Jahr wird die ABDA einer Meldung im Newsroom zufolge neben der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen auch noch den SPD-Bundesparteitag im Dezember mit einem Stand begleiten.