„Gesundheitsminister und seine Vorhaben enttarnen“

ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening setzte am gestrigen Donnerstag gemeinsam mit ihren Amtskollegen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, und der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), Martin Hendges, in der Bundespressekonferenz einen „Notruf der freien Heilberufe“ ab. Die ambulante Gesundheitsversorgung sei stark unterfinanziert, ein „konstruktiver Dialog“ mit dem Gesundheitsminister nicht möglich, die Gesundheitsversorgung vor Ort gefährdet, so die Botschaft, die man auch an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gerichtet hatte.

Im Morgenmagazin (Moma) des ZDF machte Overwiening noch einmal klar, worum es geht. Bezüglich der Lieferengpässe sagte sie in dem etwa sechsminütigen Interview, dass die Situation „wirklich sehr angespannt“ sei. Die Zahl der nicht-lieferbaren Arzneimittel sei in diesem Jahr bereits um 25 Prozent gestiegen und nehme weiter zu. Man suche zwar in den Apotheken nach Lösungen und finde diese auch in den meisten Fällen, „aber die jetzige Gesundheitspolitik macht es uns einfach immer schwerer, als Expertinnen und Experten vor Ort die Menschen richtig und gut mit dem zu versorgen, was ihnen hilft“.