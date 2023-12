Rahmenvertrag kündigen – was wären die Folgen?

Denken wir dennoch weiter: Kündigt der DAV in der Hoffnung auf bessere Regelungen, werden Fristen in Gang gesetzt: Der Vertrag gibt eine Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres vor. Anders als teilweise in der Hilfstaxe, gibt es keine Bestimmung, dass die Regeln fortgelten bis eine Nachfolgeregelung gefunden ist. Nach den Erfahrungen, die man in den vergangenen Jahren zu den Verhandlungen zwischen DAV und GKV-Spitzenverband machen durfte, ist kaum zu erwarten, dass die Rahmenvertragspartner innerhalb eines halben Jahres einvernehmlich zu einem neuen Vertrag kommen werden. Und ganz ohne Vertrag wird es nicht laufen. Denn wenn DAV und GKV ihn nicht zeitnah vereinbaren, wird das Bundesgesundheitsministerium intervenieren und eine Frist setzen – dafür muss es nicht einmal die sechs Monate abwarten.

Wenn dieser Druck nicht fruchtet, muss die Schiedsstelle den Vertragsinhalt festlegen. Diese ist paritätisch mit je fünf Vertretern der Apotheken- und Kassenseite besetzt sowie einem unparteiischen Vorsitzenden und zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern. Der Vorsitzende, seit Jahren ist dies der frühere Chef des Gemeinsamen Bundesausschusses, Rainer Hess, ist am Ende das Zünglein in der Waage.

Ob der Schiedsstellen-Vertrag am Ende günstiger für die Apotheken ausfällt, ist jedenfalls keine ausgemachte Sache. Schon jetzt ist auch die GKV-Seite keinesfalls rundum glücklich mit dem Vertrag. Und sicher dürfte sein: Hat es aus Kassensicht auch nur den Anschein, dass die Apotheken nach einem Schiedsstellen-Beschluss günstig wegkommen, wird der GKV-Spitzenverband dagegen vor Gericht ziehen. Das hat er in jüngster Zeit immer wieder getan. Umgekehrt würde sich auch der DAV zur Wehr setzen, wenn er den Vertrag für nicht haltbar hält. Anhängig sind etwa noch die Klagen der Kassenseite gegen die Schiedssprüche zu den Zytostatika-Preisen – die festgesetzten Arbeitspreise hält der GKV-Spitzenverband sogar für „rechtswidrig“ – sowie den pharmazeutischen Dienstleistungen. Solche Klagen haben keine aufschiebende Wirkung, sodass die festgesetzten Regelungen vorerst fortbestehen. Und letztlich gilt auch hier das zu den Retaxationen Gesagte: Die Entscheidungen der Sozialgerichte bergen stets eine nicht unbeachtliche Gefahr für Apotheken.

Ein kritisches Machtgefälle

Apothekenrechtsexperte Professor Elmar Mand gibt gegenüber der DAZ zudem einen weiteren wesentlichen Punkt zu bedenken: Was macht eine einzelne Apotheke, die ohne Vertrag der riesigen Marktmacht der GKV gegenübersteht? Ihren gesetzlichen Verpflichtungen muss sie weiterhin nachkommen. Mand hält es für nicht unwahrscheinlich, dass die Kassen die Apotheken gegeneinander auszuspielen versuchen und noch mehr Druck ausüben werden. Dieses Machtgefälle ist aus seiner Sicht nicht zu unterschätzen. Die Geschlossenheit im Rahmenvertrag gebe vielmehr Schutz. Er sieht in den Kündigungsforderungen einen verständlichen, letztlich aber nur „symbolischen Verzweiflungsschrei“. Dieser werde in der Politik wahrgenommen, aber dass am Ende etwas Positives für die Apotheken herauskommt, hält Mand für eine trügerische Hoffnung.