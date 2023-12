„Können Sie auch nach 18 Uhr kommen?“

Und wie begegnet man nun in der Apotheke HIV-Patienten? Wir sprachen mit der Kommunikations­-Expertin Dr. Anna Laven über einige grundlegende Umgangsweisen. Die meisten HIV-Patienten besuchen Schwerpunkt-Apotheken, um ihre antiretroviralen Arzneimittel abzu­holen. Das liegt zum einen daran, dass solche Apotheken meist in der Nähe der Schwerpunkt-Praxen liegen und die Arzneimittel dort in der Regel vorrätig sind. Außerdem ist die empfundene Anonymität größer, da die Schwerpunkt-Apotheke häufig nicht in der Nähe des eigenen Wohnortes liegt. Andere Arzneimittel werden aber durchaus in der Apotheke vor Ort abgeholt, so Laven. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es in jeder Apotheke zum Kontakt mit Patienten mit HIV kommt, ohne dass man es merkt.

Eine Verordnung über Arzneimittel zur HIV-Therapie kann drei Gründe haben:

eine antiretrovirale Dauertherapie bei einem HIV-Positiven

eine Post-Expositions-Prophylaxe nach einem Risiko-Ereignis

eine Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP) für Personen mit einem erhöhten Risiko sich anzustecken

Dabei sind die Verordnungen für eine HIV-Therapie und eine Post-Expositions-Prophylaxe patientenindividuell. Es werden die Arzneimittel nach Komorbiditäten und der jeweiligen Resistenzlage der Erreger gewählt. Bei der Dauertherapie sollte in der Beratung darauf eingegangen werden, wie verträglich die Therapie ist. Mögliche Wechselwirkungen sind abzuklären, gegebenenfalls mit ärztlicher Rücksprache. Damit sich keine neuen Resistenzen bilden, sollten die Patienten adhärent sein. Daher ist es wichtig herauszufinden, ob Probleme mit der Therapie bestehen und es sollten passende Lösungen gefunden werden. Die Post-Expositions-Prophylaxe wird in der Regel für vier Wochen nach dem Risiko-Ereignis eingenommen. Auch hier ist die konsequente Einnahme für eine wirksame Prophylaxe wichtig [10]. Ob es sich bei der vorgelegten Verordnung um eine HIV-Dauertherapie oder eine Post-­Expositions-Prophylaxe handelt, ist nicht zwangsläufig ersichtlich und kann oft erst im Gespräch herausgefunden werden.