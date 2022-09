Heilen kann man HIV auch mit Lenacapavir nicht – aber es ist in vielerlei Hinsicht ein innovatives Therapeutikum: So ist der Wirkstoff der erste einer neuen Klasse, der Kapsid-Inhibitoren. Lenacapavir dockt irreversibel an die Monomere des HIV-Kapsids und verhindert so dessen Zusammenbau. Das Virus ist in seinem Lebenszyklus allerdings an mehreren Stellen auf ein intaktes Kapsid angewiesen – damit stört der Wirkstoff den AIDS-Erreger gleich mehrfach und senkt so signifikant die Viruslast.