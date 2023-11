Große Protestbereitschaft, aber Zweifel an der Wirksamkeit

Fachkräftemangel, Lieferengpässe, Bürokratie, Honorardebatte und Apothekenreform: Apotheken haben derzeit mit zahlreichen Widrigkeiten zu kämpfen. Und die wollen sie nicht länger lautlos schlucken. Nach dem bundesweiten Protesttag mit Apothekenschließungen am 14. Juni und einem weiteren Protest am 27. September – dem Tag, an dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf dem Deutschen Apo­thekertag seine Reformvorhaben für die Apotheken vorgestellt hat – standen und stehen im November jeden Mittwoch regionale Aktionen auf der Agenda. Die aktuelle APOkix-Umfrage hat sich mit diesen Protesten befasst: Haben sich die Teams der befragten Apotheken­leiter:innen beteiligt? Welche Erwartungen haben sie, was bewirken die Aktionen – und kommen sie aus ihrer Sicht zum richtigen Zeitpunkt?

Fast alle haben mitgemacht

Nahezu alle 160 Befragten gaben an, sich in diesem Jahr bereits an den ersten Streiks im Juni und September beteiligt zu haben (95 Prozent). 84 Prozent wollen dies auch im November tun oder haben dies bereits getan. Auch wenn ein Großteil der APOkix-Teilnehmer:innen (86 Prozent) die Proteste als längst überfällig empfindet, halten 85 Prozent den November trotz Personal­mangel und Erkältungswelle für den geeigneten Zeitpunkt. Und sie sind sich einig: Die Pro­teste können nur etwas bewirken, wenn sich alle Apotheken beteiligen (94 Prozent).