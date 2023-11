„Mit kalten Füßen und heißen Herzen“

„A für Ausbeutung, P für Protest, O für Ohnmacht, T für Tragödie, H für Hungerlohn, E für Engpass, K für Katastrophe, E für Ende.“ Das Schild des Teams der Apotheke im Schick-in aus Achern, fasst zusammen, warum die Apothekenteams aus Baden-Württemberg und Bayern heute in Stuttgart zusammenkamen. Die Protestierenden fordern eine „faire Vergütung ihrer Leistungen“, „die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze“, „die Stärkung der Apotheke vor Ort“, sie schlagen „Alarm, Apotheke vor Ort hat keine Kraft mehr!“ Eine Apothekerin aus Nussloch sagt, dass sie unbedingt die öffentliche Apotheke erhalten möchte, sonst befürchtet sie den Super-GAU. „Lass uns nicht ausbluten“ steht auf einem Plakat, darum herum steht ein Apothekenteam mit blutverschmierten Kitteln, auf einem ist das Apotheken A gerade noch zu erkennen. Vom Mediverbund hat sich ein Protestierender als Karl Lauterbach verkleidet, er trägt das Kostüm eines Totengräbers, um ihn hat sich die Trauergesellschaft in Schwarz versammelt, mit Sarg und Trauerkranz. Das Statement „Traurig nehmen wir Abschied von der ambulanten Versorgung“, zeigt auf wohin die derzeitige Gesundheitspolitik ihrer Meinung nach führt. Doch trotz der gebastelten Särge, Totenkreuze und -kränze, auf dem Schlossplatz ist es nicht still. Die Menge tobt, pfeift, ist laut und protestiert: „Keine Honorarerhöhung seit 10 Jahren, PFUI!“, „Kaum ist die Pandemie vorbei, gehen wir der Regierung am A… vorbei“, „Wir dürfen nicht ins Gras beißen“, „Apotheken stärken jetzt. Es ist bereits 5 nach 12!“.