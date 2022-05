Auch wenn andernorts – sei es in Supermärkten oder in Gaststätten – mittlerweile viele Menschen auf eine Maske verzichten: In den Apotheken ist man nach wie vor vorsichtig. Das zeigt die aktuelle Apokix-Umfrage des Instituts für Handelsforschung Köln (IFH), an der 145 Apothekenleiter- und leiterinnen teilnahmen. Danach geben 56 Prozent der Befragten an, dass in ihrer Apotheke alle Mit­arbeiter eine Maske tragen, da dies von ihnen als Apothekenleitung vorgeschrieben werde. Bei weiteren 22 Prozent trägt die Mehrheit der Mitarbeiter freiwillig eine Maske, auch wenn dies nicht vorgeschrieben ist. Gut jeder Fünfte gibt an, dass alle oder die meisten Mitarbeiter ohne Maske tätig sind.

Auch die Kunden tragen überwiegend weiterhin Masken: Bei gut einem Viertel der Apotheken ist dies sogar Vorschrift, bei weiteren 54 Prozent greifen die meisten Kunden freiwillig zur Maske. In gut jeder zehnten Apotheke trägt etwa die Hälfte der Kunden eine Maske, nur bei 7 Prozent der Befragten ist dies kaum mehr der Fall.

Dabei hat das Thema Corona in den Apotheken mittlerweile er­heblich an Bedeutung verloren. Fanden im November vergangenen Jahres noch bei mehr als 80 Prozent der Apotheken sehr häufig oder häufig Beratungen zu COVID-19 statt, so war dies im April dieses Jahres nur noch bei gut 40 Prozent der Fall. Relativ hoch ist allerdings nach wie vor die Nachfrage nach Selbsttests: Diese wurden im April bei mehr als zwei Dritteln der Apotheken häufig oder sehr häufig gekauft.