Konjunkturbarometer: Die aktuelle Lage in den Apotheken bleibt getrübt

Bei knapp 90 Prozent der 177 APOkix-Teilnehmer:innen hat die Aus­gabe der kostenlosen FFP2-Masken an Risikogruppen im Dezember gut funktioniert. Nur knapp jeder zehnte Befragte gibt an, dass die Nachfrage in seiner Apotheke nicht befriedigt werden konnte. Bei gut der Hälfte der Apothekenleiter:innen hat durch die Gratismaskenaktion auch die Nachfrage nach FFP2-Masken in ihrer Apotheke insgesamt zugenommen. Zudem stieg bei knapp 60 Prozent der APOkix-Teilnehmer:innen das Informationsbedürfnis der Kunden zum Corona­virus und zu Schutzmaßnahmen, wozu neben der Maskenaktion auch die steigenden Infektionszahlen beigetragen haben dürften.