Digitalisierung: Apotheken sehen sich gut aufgestellt

Die Bedenken gegenüber KI gehen vor allem auf die Frage der Haftungsrisiken und unklare gesetzliche Regelungen zurück. 82 Prozent sehen hier eine sehr große (55 Prozent) oder große Herausforderung (27 Prozent). Allerdings lässt sich auch ein grundlegendes Misstrauen in die KI aus der Umfrage herauslesen. So sehen 76 Prozent der befragten Apothekenleiter:innen Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von KI als eine sehr große oder große Herausforderung, 75 Prozent in der mangelnden Beherrschbarkeit und 68 Prozent haben allgemein ein mangelndes Vertrauen in Technologie. Aber auch der eigene Mangel an Fähigkeiten (66 Prozent), an technischem Know-how (66 Prozent) oder auch ethische Bedenken (60 Prozent) spielen eine Rolle.

Bezüglich der zukünftigen Bedeutung von digitalen Dienstleistungen in der Apotheke gaben 94 Prozent an, diese werde weiter zunehmen. Das hat auch Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit. 90 Prozent der Befragten sind der Meinung, ohne den Einsatz digitaler Technologien werde es schwer, sich in der Apothekenbranche zu behaupten. Wenn es darum geht, ob KI menschliche Expertise ersetzen kann, bleiben die Apothekenleiter:innen skeptisch, 75 Prozent stimmen dem zu. 68 Prozent sind sicher, dass KI Möglichkeiten eröffnen wird, um Prozesse schneller, sicherer und effizienter zu machen, 62 Prozent denken, dass sie auch das Potenzial hat, die Arzneimittelversorgung zu verbessern.