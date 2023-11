Hilfe bei Scheidentrockenheit

Cremes zur Anwendung in der Scheide und im äußeren Intimbereich können typische Symptome bei vaginaler Trockenheit wie ein Trockenheits- oder Druckgefühl, Brennen, Juckreiz und Schmerzen lindern. Durch eine Kombination von wasserbindenden Inhaltsstoffen wie Hyaluronsäure, Glycerol und Lipiden befeuchten sie die Schleimhaut und erhöhen gleichzeitig ihre Geschmeidigkeit. Solche Kombina­tionen schützen zudem die Schleimhaut vor kleinen Verletzungen. Einige Hersteller bieten Alternativen zu Feuchtcremes an: Vaginalzäpfchen, die in der Scheide schmelzen sind empfehlenswert für Frauen, die keine Applikatoren anwenden möchten (z. B. Vagisan® Cremolum). Während der Schwangerschaft sollten Applikatoren aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden. Stattdessen wird das Produkt mit einem sauberen Finger in die Scheide eingeführt. Die Produkte sind entweder zur täglichen Anwendung oder zum Einsatz in bestimmten Zeitabständen (z. B. Replens® Vaginalgel alle drei Tage) empfohlen.