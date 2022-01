Vaginale Atrophie – häufig unterschätzt

In den ersten Jahren nach Ausbleiben der Menstruation sind die Veränderungen an der Vaginalschleimhaut noch nicht sehr ausgeprägt, und nur bei 4 Prozent der Frauen zeigt sich die vaginale Atrophie bereits klinisch. Allerdings nehmen die atrophischen Veränderungen an der Vaginalschleimhaut (und des Urogenitaltrakts) mit den Jahren und dem zunehmenden Estrogenmangel zu, sodass sieben bis zehn Jahre nach der Menopause fast 50 Prozent der Frauen eine atrophische Vagina aufweisen. Später seien es 73 bis 75 Prozent der Frauen, erklärten Wissenschaftler:innen 2018 in ihrem Beitrag im Fachjournal „International Journal of Women‘s Health“. Und fast drei Viertel – nämlich 70 Prozent der Betroffenen – wenden sich den Wissenschaftler:innen zufolge mit ihren Beschwerden nicht an einen Arzt oder eine Ärztin.