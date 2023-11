Vorhofflimmern unter Omacor, Zodin und Co.?

Mit „Omega-3-Säurenethylester“ wird in der Lauer-Taxe nur ein einziges deutsches Präparat verknüpft: „Mantra Fischöl Omega-3“ von MantraPharm, ein Nahrungsergänzungsmittel (NEM).

Omega-3-Säurenethylester 60 soll aktuell nicht in Fertigarzneimitteln enthalten sein, während „Omega-3-Säurenethylester 90“ vor allem in „Omacor 1000 mg“ (apothekenpflichtiges Arzneimittel), aber auch in „Omega-3 biomo 1000 mg“ (NEM), „Pur 3“ (NEM) und „Zodin Omega-3 1000 mg“ (apothekenpflichtiges Arzneimittel) gelistet wird.

Für die beiden letztgenannten Arzneimittel beträgt die Dosierung zu Behandlungsbeginn zwei Kapseln täglich. Im Falle einer unzureichenden Wirkung kann die tägliche Dosis auf vier Kapseln pro Tag erhöht werden. Beispielsweise bei der Abgabe dieser Arzneimittel sollten Apotheker:innen also für das Risiko von Vorhofflimmern sensibilisiert sein.