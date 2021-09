Es gab aber eine Studie, auf die man sich berufen konnte, wollte man den Omega-3-Fettsäuren noch eine Chance geben: Die REDUCE-IT-Studie. Sie zeigte, „dass die sekundärpräventive Anwendung eines hochdosierten Eicosapentaensäure-Ethylesters schwere kardiovaskuläre Ereignisse einschließlich des kardiovaskulären Todes bei Risikopatienten signifikant reduzieren kann“. Das berichtete Professor Martin Smollich im Dezember 2018 in der DAZ. Er betonte damals jedoch auch, dass die Ergebnisse dieser Studie nicht einfach auf die damals schon im Handel befindlichen Fischöl-Supplemente übertragen werden dürften, vielmehr galt die Hoffnung der Einführung neuer hochdosierter Präparate mit biochemisch modifizierten Omega-3-Fettsäuren.

Ein eben solches Präparat ist Vazkepa, das die EMA im Februar zur Zulassung empfohlen hat. In den USA ist es unter dem Namen Vascepa schon seit Dezember 2019 zugelassen. Seit dem 26. März 2021 ist Vazkepa offiziell in Europa zugelassen, und seit September nun auch in der Lauer-Taxe gelistet.