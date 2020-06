Omega-3-Fettsäuren: überflüssig und wenig geeignet – findet Stiftung Warentest

Wer regelmäßig Fisch isst, könnte etwas Gutes für sein Herz tun. Erste Beobachtungen – unter anderem von Völkern in Grönland (Inuit), die sich naturgemäß von fettem Fisch oder Robben ernähren –, zeigten in den 70er Jahren, dass die Inuit geringere Blutfette (unter anderem Triglyceride und Prä-Beta-Lipoprotein) hatten als ein dänisches Vergleichskollektiv. Die Ergebnisse der Studie wurden damals hochrangig im Lancet veröffentlicht (Plasmalipid and Lipoprotein Pattern in Greenlandic West-Coast Eskimos), ihnen zufolge litten die Inuit seltener an Erkrankungen der Herzkranzgefäße oder Diabetes – was man auf ihre Ernährung, wie Fisch, Wal, Robbe, zurückführte.