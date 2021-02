Chemisch modifizierte Omega-3-Fettsäure zur Zulassung empfohlen

Eicosapentaensäure-Ethylester oder Icosapent-Ethyl in „Vazkepa“ ist die Hoffnung der Omega-3-Fettsäuren. Offenbar kann dessen hochdosierte Einnahme das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse senken – bei Erwachsenen, die mit Statinen behandelt werden und ein hohes kardiovaskuläres Risiko besitzen sowie erhöhte Triglycerid-Werte haben. In Europa wurde das in den USA bereits verfügbare Präparat nun zur Zulassung empfohlen.