Vazkepa ab 1. September in Deutschland nicht mehr im Handel

Wie aus der aktuellen Mitteilung zur Marktrücknahme von Amarin jetzt hervorgeht, hat der Zulassungsinhaber von Vazkepa mit der Beurteilung durch den G-BA jedoch noch nicht abgeschlossen: „Gemäß der deutschen Gesetzgebung, die eine erneute Einreichung eines Dossiers zur Preisfestsetzung und Kostenerstattung mit neuen Daten erlaubt, erwägt Amarin eine erneute Einreichung, sobald ein potenziell neues Dossier erstellt ist“, heißt es.

Das Unternehmen sei nach wie vor zuversichtlich und entschlossen, Vazkepa so vielen betroffenen Menschen wie möglich in Europa zugänglich zu machen. Dazu verweist Amarin für Ärzte in Deutschland, die an einer Weiterbehandlung ihrer Patienten mit Vazkepa interessiert sind, sogar auf eine Arbeitshilfe des Deutschen Apothekenportals zum Einzelimport. „Zusätzlich empfiehlt die Amarin Deutschland GmbH behandelnden Ärzten, sich mit einer internationalen Apotheke in ihrer Nähe in Verbindung zu setzen, um eine weiterführende Behandlung ihrer Patienten sicherzustellen“, heißt es in der Mitteilung.