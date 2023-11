„Stiff Bull Gold“ – Instant-Kaffee enthält Sildenafil

„Der Kaffee, der Sie im Bett bleiben lässt“ (Original: “The coffee that makes you want to stay in bed”) – mit diesem Werbeslogan bewirbt der Hersteller Stiff Bull sein Präparat „Stiff Bull Gold“ auf seiner Homepage. Dass es sich entgegen der Bezeichnung Instant-Kaffee hierbei nicht um einen gewöhnlichen morgendlichen Muntermacher handelt, wird rasch offensichtlich. Enthalten sein sollen in dem „Beziehungs-Retter“ (Original „The Relationship Saver“) etwa die aus Malaysia stammenden Pflanzen Tongkat Ali (Eurycoma longifolia), Peru-Ginseng (Lepidium meyenii) und Guarana (Paullinia cupana). Laut Herstellerangaben eigne sich diese Mischung nach dem Auflösen in heißem Wasser als Potenzmittel sowohl für Männer als auch für Frauen und soll bis zu drei Tage lang wirken.