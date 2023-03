Wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz in einer Pressemitteilung am 13. März 2023 berichtete, wurde eine Bestellung eines solchen Produktes nun vom Zoll abgefangen und eingehend analysiert. Das Ergebnis: Das unter dem Namen „Molecule“ vermarktete Produkt enthielt die beiden Stoffe Sibutramin und Phenolphthalein. Beide werden immer wieder in dubiosen Abnehmprodukten gefunden.