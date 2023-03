Die aktuelle Warnung ist kein Einzelfall: Immer wieder wird Sibutramin in Schlankheitsmitteln aus dem Internet nachgewiesen. Deklariert ist es dabei in der Regel nicht. 2017 warnte das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz z. B. vor dem Schlankheitsmittel „Slimix – Green Coffee Bean Extract“, welches im Internet angeboten wurde und neben Sibutramin noch Phenolphthalein enthielt. 2018 warnte dieselbe Behörde vor Diätprodukten in Pulver- und Kapsel-Form, die mutmaßlich aus Thailand stammten: „Like Slim“, „We Angles“ und „Minimal By falonfon“. In allen drei war Sibutramin nachweisbar.

2019 folgte die Warnung vor zwei weiteren Kapsel-Präparaten mit den nicht deklarierten Inhaltsstoffen Sibutramin und Phenolphthalein: „Perfect Weight Loss“ (Идеальное похудение) und „Weight Loss Life“ (Жизнь Похудения).