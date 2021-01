Wenn Online-Shopping zum Gesundheitsrisiko wird

Gerade in der Corona-Krise nutzen viele Verbraucher:innen die Möglichkeit zum Online-Shopping. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz warnt aktuell in einer Pressemitteilung vor dem Kauf von vermeintlich rein pflanzlichen Cremes und Salben auf dubiosen ausländischen Internetseiten. Fachleute der Behörde konnten in zwei chinesischen Salben nicht deklarierte cortisonähnliche Wirkstoffe nachweisen. Bei längerer Anwendung kann das zum ernsthaften Problem für die Gesundheit werden.