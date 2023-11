Länderchefs pochen auf auskömmliche Vergütung der Apotheken

Dass sich die Länder fest an die Seite der Apotheken stellen, ist nichts Neues. Auch, dass die Bundesregierung sich um eine auskömmliche Vergütung kümmern müsse, wurde im Bundesrat bereits vorgetragen. Darauf weist auch ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening hin, die den Länderbeschluss nur begrüßen kann: „Die Bundesländer haben sich in den vergangenen Monaten mehrfach schützend vor die inhabergeführte Apotheke gestellt. Erst im Mai hatten sie gefordert, dass die Apotheken mit Blick auf die Lieferengpass-Krise mehr Flexibilität und eine angemessene Honorierung benötigen“. Die Bundesregierung habe allerdings beides nicht umgesetzt. Obwohl Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Interviews gerne stolz über Erleichterungen für Apotheken spreche – etwa bei der Abgabe von Kinderarzneimitteln – sei genau das Gegenteil passiert, so Overwiening. „Durch neue, überkomplexe und bürokratische Regelungen ist es den Apotheken de facto nicht möglich, bei Nicht-Verfügbarkeit eines Kinderarzneimittels eine andere Darreichungsform abzugeben oder selbst ein Arzneimittel herzustellen“.