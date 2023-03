Nahrungsergänzung für Männer mit gravierenden Mängeln

Damit scheinen Nahrungsergänzungsmittel für Männer nicht zu halten, was sie versprechen – was tun? Stiftung Warentest findet, mit gesunder Ernährung kommt man schon weit: Wer sich normal ernährt, ist gut mit Nährstoffen versorgt. Die Tester erachten eine gezielte Ergänzung bei Männern höchstens in bestimmten Fällen als sinnvoll und beziehen sich dabei auf Empfehlungen der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung): Vitamin B12 für Veganer, Vitamin D (nach ärztlicher Absprache) für Menschen, die wenig an der Sonne sind und Jod und Fluor, da Letztere in Lebensmitteln rar seien. Hier kann man sogar noch weiter gehen als Stiftung Warentest: Liegt ein Vitamin-D-Mangel vor, ist auch ein Arzneimittel gerechtfertigt, sollen Arzneimittel laut § 2 AMG nicht nur Krankheiten heilen und lindern, sondern sie auch verhüten.