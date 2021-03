Mineralstoffe und Spurenelemente – wie viel ist zu viel?

Chlorid kann in NEM oder herkömmlichen Lebensmitteln als Begleition vorkommen, wenn andere essentielle Mineralstoffe oder Vitamine in Form von Chloridverbindungen zugesetzt werden. Eine Beschränkung der dadurch bedingten Chloridaufnahmemengen ergibt sich aus den für die primären Mineralstoff- oder Vitaminzusätze festgelegten Höchstmengen. (Quelle BfR)

Kein Zusatz zu NEM (zu ernährungsphysiologischen Zwecken). Phosphate können jedoch in NEM oder herkömmlichen Lebensmitteln in Verbindung mit anderen essentiellen Mineralstoffen oder Vitaminen, die in Form von Phosphatverbindungen zugesetzt werden, als Begleition auftreten. In diesen Fällen ergibt sich die Mengenbeschränkung aus den für die primären Mineralstoff- oder Vitaminzusätze festgelegten Höchstmengen. (Quelle BfR)