Seit 1999 ist Hexal in der Opioid-Substitution aktiv. Das erste Präparat war das damals eingeführte Methaddict® – Tabletten mit dem Wirkstoff Methadon. Seitdem wurde das Suchtmedizin-Portfolio weiter ausgebaut. Mittlerweile ist Hexal laut eigener Aussage der Hauptversorger in der Drogensubstitution in Deutschland.

Derzeit umfasst das Sortiment neben Methadict® Buprenaddict® (Buprenorphin-Sublingualtabletten), L-Poladdict® (Levomethadontabletten), L-Polaflux® (Levomethadonlösung) sowie Methaliq® (Methadonlösung). Zum 1. November kommen weitere Präparate dazu: Hexal übernimmt von Sanofi Vertrieb und Zulassung von L-Polamidon®. L-Polamidon ist der unter den Substitutionsmitteln mit dem Wirkstoff Levomethadon der Marktführer. Man wolle die langfristige Patientenversorgung mit diesem bewährten Substitutionsmittel L-Polamidon® sichern, erklärt Hexal die Wirkstoffdoppelung im Portfolio. Insgesamt haben 2022 mehr als 30.000 Patienten ein Substitutionsmittel mit dem Wirkstoff Levomethadon erhalten.