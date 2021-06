Health for Future veröffentlicht Positionspapier zur Bundestagswahl

In seinem Positionspapier machen die Akteur:innen auch auf den ökologischen Fußabdruck des Gesundheitswesens aufmerksam, das für über 5 Prozent der deutschen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich sei. Durch Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien ließe sich bereits ein Teil dieser Emissionen vermeiden, heißt es im Papier. Aber auch hier seien politische Maßnahmen wichtig. Kinderärztin und Klinikleiterin Professor Edda Weimann bekräftigt: „Gleichzeitig muss das Gesundheitswesen krisensicherer werden. Dazu ist es notwendig, von einer reinen Profitorientierung abzurücken und Patient:innen und Personal in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen.“

Laut Aktionsnetzwerk Health for Future ist die Bundestagswahl entscheidend, damit Deutschland seinen Verpflichtungen im Rahmen des Pariser Klimaabkommens zur Klimaneutralität 2035 nachkommen kann. Und ohne konsequentes Handeln rücke das Ziel, die Erderhitzung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, in unerreichbare Ferne. Die Auswirkungen auf die planetare und menschliche Gesundheit wären, laut Positionspapier, verheerend.

Das Aktionsnetzwerk Health for Future gibt Akteur:innen aus dem Gesundheitsbereich die Möglichkeit, aktiv zu werden, sich zu vernetzen und bietet Materialien zur Arbeit in Mahnwachen, Klimastreiks oder auch mit Patient:innen an.