Deshalb will nun auch der Notfallausschuss der Weltgesundheitsorganisation WHO den Affenpocken-Ausbruch genauer unter die Lupe nehmen. Aus Sorge um die steigende Zahl an Affenpockenfällen in aller Welt hat WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus für kommende Woche den Notfallausschuss einberufen, berichtete am Dienstag die Nachrichtenagentur dpa. Das Gremium soll entscheiden, ob es sich – wie bei Corona – um eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ handelt.

Der Notfallausschuss soll am 23. Juni tagen, wie es am Dienstag von der Weltgesundheitsorganisation WHO hieß. Die Erklärung der Notlage ist die höchste Alarmstufe, die die WHO verhängen kann. Eine solche Erklärung hat jedoch keine direkten praktischen Folgen, soll aber die Mitgliedsländer wachrütteln.