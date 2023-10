Es wurden auch Begleitsymptome der Kopfschmerzen oder Migräne erfragt. So gaben 63 Prozent an, neben den Schmerzen an Lichtempfindlichkeit zu leiden und 60 Prozent unter Lärmempfindlichkeit. Über die Hälfte der an der Umfrage teilnehmenden Personen bemerkten zudem Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich.

2020 gaben 28 Prozent an, die Diagnose „Migräne“ erhalten zu haben. Im Report von 2023 sind es bereits 61 Prozent der Befragten, davon 70 Prozent Frauen. In der Pressemitteilung wird vermutet, dass „Migräne mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft gerückt ist“ und daher mehr Patient:innen den Schritt zum Arzt oder zur Ärztin wagen.

Neben den gestiegenen Fallzahlen verdeutlicht der Bericht auch, dass Kopfschmerzen und Migräne mit Einbußen in der Lebensqualität einhergehen. Die Patient:innen litten unter eingeschränkter Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Auch Partnerschaften und Freundschaften wurden aufgrund der Beschwerden im Alltag in Mitleidenschaft gezogen, zum Beispiel aufgrund abgesagter Verabredungen oder dem Gefühl, sich nicht genug kümmern zu können. Die Beratung der Patient:innen mit Schmerzsymptomatik, auch in der Selbstmedikation, hat das Potenzial, wieder Lebensfreude zurückbringen.