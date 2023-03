Grundlage für die Zulassung sind zwei randomisiert-kontrollierte Studien mit insgesamt circa 2000 Teilnehmer:innen, die den Einsatz des neuen Nasensprays gegen Placebo untersucht haben. Ein gemeinsamer Endpunkt war die Schmerzfreiheit nach zwei Stunden. Dieser wurde in beiden Studien in der Verumgruppe signifikant häufiger erreicht als in der Placebogruppe (Studie 1: 23,6 vs. 14,9 Prozent, Studie 2: 22,5 vs. 15,5 Prozent). Auch hinsichtlich des in Studie 1 untersuchten Endpunktes, der Schmerzlinderung innerhalb von zwei Stunden, konnte das Zavegepant-Nasenspray überzeugen. Diesen erreichten 58,7 Prozent der Verum- und 49,7 Prozent der Placebogruppe. Weiterhin reduzierte das Nasenspray in beiden Studien die von den Teilnehmer:innen als am meisten störenden eingeschätzten Begleitsymptome (z. B. Lichtempfindlichkeit, Übelkeit).