EMA empfiehlt Zulassung von Lasmiditan bei Migräne

Gerade für diese Migräniker – und auch bei Patient:innen, die auf Triptane nicht oder nur unzureichend ansprechen – könnte Lasmiditan ein neuer Therapieversuch sein. So wurde der kardiovaskulären Sicherheit von Lasmiditan in den Zulassungsstudien neben der Wirksamkeit auch besonderes Augenmerk geschenkt („Lasmiditan is an effective acute treatment for migraine: A phase 3 randomized study“, veröffentlicht 2018 in „Neurology“): Kardiovaskuläre Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem Studienmedikament waren selten, Palpitationen traten je zwei Fälle unter Lasmiditan 200 mg, 100 mg und 50 mg auf, einmal unter Placebo. Tachykardien wurden fünf Fälle beschrieben (je zweimal unter 200 mg und 100 mg Lasmiditan, einmal unter 50 mg).

Die häufigsten Nebenwirkungen, die Patienten in den klinischen Studien berichteten, waren Schwindel, Müdigkeit, ein brennendes oder prickelndes Gefühl in der Haut (Parästhesie) und Sedierung. Zudem waren mit 200 mg Lasmiditan 38,8 Prozent der Migräniker nach zwei Stunden schmerzfrei, mit 100 mg Lasmiditan waren es 31,4 Prozent, unter 50 Lasmiditan 28,6 Prozent und unter Placebo 21,3 Prozent.

Lasmiditan soll es in drei Stärken geben: 50 mg, 100 mg und 200 mg.