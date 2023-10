AkdÄ: Keine exzessiven Vitamin-D-Dosen – auch nicht bei Multipler Sklerose

Vitamin D3 gehört zu den wohl am häufigsten abgegebenen Präparaten in der Apotheke, woran grundsätzlich und vor allem in den Wintermonaten auch nichts auszusetzen ist. Allerdings wird immer wieder öffentlich vor der Anwendung besonders hoher Dosen über längere Zeit gewarnt, was sogar lebensbedrohlich werden kann. Jetzt warnt die AkdÄ erneut – dieses Mal vor dem sogenannten Coimbra-Protokoll bei Multipler Sklerose.