Betriebswirtschaftliche Grundlagen, Personalführung, Apothekenmanagement und -controlling, Steuerrecht sowie Taxieren: Wer auf der Suche nach einem Allround-Paket ist, das Grundlagen in vielen Bereichen, in denen Filialleitungen Verantwortung übernehmen können, sucht, für den bietet die LAV-Akademie, die zu einem Tochterunternehmen des Landesapotheker­verbandes Baden-Württemberg e. V. gehört, den Apotheken-Filialleiter-­Führerschein an, eine achttägige Intensivschulung, die in Stuttgart als Live-Veranstaltung stattfindet. Der erste Teil der Fortbildungsreihe „Apothekenmanagement BWL und Steuerrecht“ findet am 8. November 2022 statt. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Homepage der LAV-Akademie (https://akademie.apotheker.de).