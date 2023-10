Kühlung zur Prophylaxe, Capsaicin zur Therapie

Literatur

[1] Maihöfner C et al. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN): current therapies and topical treatment option with high-concentration capsaicin. Support Care Cancer 2021;29(8):4223-4238, doi: 10.1007/s00520-021-06042-x

[2] Loprinzi CL et al. Prevention and Management of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy in Survivors of Adult Cancers: ASCO Guideline Update. J Clin Oncol 2020;38(28):3325-3348, doi: 10.1200/JCO.20.01399

[3] Jordan B et al. Systemic anticancer therapy-induced peripheral and central neurotoxicity: ESMO-EONS-EANO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, prevention, treatment and follow-up. Ann Oncol 2020;31(10):1306-1319, doi: 10.1016/j.annonc.2020.07.003

[4] Supportive Therapie und Nebenwirkungsmanagement. Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie, Stand: 15. April 2023

[5] Farshchian N et al. Comparative study of the effects of venlafaxine and duloxetine on chemotherapy-induced peripheral neuropathy. Cancer Chemother Pharmacol 2018;82(5):787-793, doi: 10.1007/s00280-018-3664-y

[6] Brustkrebs: Capsaicin-Pflaster lindert neuropathische Schmerzen. Meldung des Deutschen Ärzteblatts, 10. Oktober 2022

[7] Bienfait F et al. Evaluation of 8% Capsaicin Patches in Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy: A Retrospective Study in a Comprehensive Cancer Center. Cancers 2023;15(2):349, doi: 10.3390/cancers15020349

[8] CIPN-Prophylaxe: Hand-Fuß-Kühlung im Langzeit-Follow-up erfolgreich. Meldung des Deutschen Ärzteblatts, 4. August 2023

[9] Fachinformation Qutenza®, Stand: Mai 2023

[10] ABC® Wärme-Pflaster Capsicum Hansaplast med 14 × 22. Lauer-Taxe, Datenstand: 15. September 2023

[11] Hand- und Fußkühlung als Schutz gegen Nervenschädigungen bei einer Chemotherapie. Informationen der Stiftung Mammazentrum Hamburg, https://stiftung-mammazentrum.de/angebot/hand-und-fusskuehlung-als-schutz-gegen-nervenschaedigungen-bei-einer-chemotherapie/

[12] Wenn Füße und Hände kribbeln und schmerzen: Polyneuropathie durch Chemotherapie (CIPN). Informationen der Hamburger Krebsgesellschaft e. V., April 2016, https://krebshamburg.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/Patientenratgeber-Polyneurophathie-2016.pdf