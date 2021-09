Profitieren Krebspatienten von Yoga und Qigong?

Um auch hier evidenzbasiert, also auf Basis des aktuellen Standes der Wissenschaft, arbeiten zu können und Krebspatienten seriöse Empfehlungen aussprechen zu können – positiv wie negativ, also tun oder nicht tun –, hat eine Vielzahl von Berufsverbänden, Fachgesellschaften und Patientenorganisationen die derzeit verfügbare Wissenschaft dazu evaluiert. Herausgekommen ist die S3-Leitlinie „Komplementärmedizin für onkologische Patientinnen und Patienten“, die sowohl Ärzten und Ärztinnen wie auch anderen in der Versorgung von Tumorpatienten tätigem Fachpersonal und auch Patienten eine solide und wissenschaftlich fundierte Basis für eine Entscheidung geben. Die Leitlinie soll in erster Linie die Versorgung der Betroffenen verbessern und als „präzises Nachschlagewerk“ dienen. Nicht zuletzt soll sie auch Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem Gebiet fördern.