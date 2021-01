Polyneuropathie: Luftschadstoffe und Adipositas als Risikofaktoren?

Dass höhere Konzentrationen von Luftschadstoffen wie Feinstaub und Stickoxide mitverantwortlich sind für ein höheres Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist bekannt. Aber die Bedeutung von Luftverschmutzung für andere Komplikationen ist vielfach noch unklar.

Das Deutsche Diabetes-Zentrum (DDZ) berichtete nun in einer Pressemeldung über eine neue Untersuchung, die das Zentrum gemeinsam mit dem Helmholtz Zentrum in München durchführte. Hier fanden Wissenschaftler heraus, dass Adipositas und Luftverschmutzung gemeinsam Effekte auf die Entwicklung einer sogenannten distalen sensomotorischen Polyneuropathie (DSPN), also der Schädigung peripherer Nerven, haben.