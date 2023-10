Wie erkennt man Schilddrüsenerkrankungen bei Hunden und Katzen?

In der Tiermedizin sieht man bei Hund und Katze völlig entgegengesetzte Krankheitsbilder, wenn es zu Schilddrüsenproblemen kommt: Hunde neigen zu Unterfunktionen, Katzen dagegen leiden meist an einer Überfunktion. An zwei typischen tierischen Patienten werden die Unterschiede deutlich: Balu ist ein sechs Jahre alter, kastrierter Labrador Retriever. Seine Besitzer haben ihn in der Tierarztpraxis vorgestellt, weil sie seit drei, vier Monaten mit wiederkehrenden Ohrinfektionen, Dermatitis und dünner werdendem Fell zu kämpfen haben. Zudem scheint Balu mehr und mehr zuzunehmen, obwohl sie ihn bereits auf ein Diätfutter gesetzt haben und kaum noch Leckerchen geben. Er mag nicht mehr auf lange Spaziergänge gehen und lässt sogar seinen geliebten Fußball links liegen.

Während der Untersuchung zeigen sich rote, gereizte Ohren mit übel riechendem Ausfluss in beiden Gehörgängen. Ein Abstrich zeigt eine Mischinfektion mit Escherichia coli und Malassezia-Hefen, die auf die meisten gängigen Ohrentropfen mit Antibiotika, Antimykotika und Steroiden gut ansprechen sollten. Zudem hat Balu krustige Läsionen an den Ohrrändern und generell trockenes, stumpfes Fell. Das Herz schlägt mit 68 Schlägen pro Minute eher langsam, und seine Körpertemperatur beträgt nur 37,4 °C. In den sechs Monaten seit seinem letzten Besuch in unserer Praxis hat er mehr als 15% seines bis dahin stabilen Körpergewichts zugelegt, hat nun einen Body Score von 8 von 9 und gilt damit als fettleibig (Body-Score-Index: 1 bis 3: kachektisch, untergewichtig, 4 bis 5: Normalgewicht, 6 bis 9: übergewichtig bis fettleibig). In einem großen Blutbild wurden normale Leber- und Nierenwerte festgestellt, aber ein zu niedriger T4-Level mit erhöhten Cholesterol- und Calcium-Spiegeln. Der Urintest kam ohne abnormale Befunde zurück.