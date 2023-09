Anträge: Sensibilisierung für Arzneimittelwerbung

Gesundheitsbezogene Angaben im Netz

Auch die beiden folgenden Anträge drehten sich um Werbung und machten deutlich, dass es hier eine verstärkte Sensibilisierung innerhalb der Apothekerschaft gibt. Die Apothekerkammer Nordrhein wollte den Gesetzgeber auffordern, „ein Verfahren zu entwickeln, mit dem Internetseiten mit gesundheitsbezogenen Angeboten, die gegen geltendes Recht verstoßen, durch einen entsprechenden Antrag gesperrt werden können“.

In der Diskussion stellte sich heraus, dass auf der einen Seite grundsätzlich gefragt wurde, ob man derart zensierend ins Netz eingreifen sollte, wenn keine schweren Straftaten vorliegen. Auf der anderen Seite wurde hervorgehoben, dass, selbst wenn es an dieser Stelle nicht möglich sein sollte, schnell rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die Umsetzbarkeit trotzdem keine so große Rolle spiele. Bei diesem Antrag gehe es um eine Frage der Haltung. Er wurde letztlich angenommen.