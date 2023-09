Die Themen des Deutschen Apothekertags

Beim Blick ins Antragsheft des Deutschen Apothekertages 2023 fällt auf: Es ist deutlich dünner als im vergangenen Jahr: So mussten die Delegierten 2022 in München 63 Einzelanträge und zwölf Leitanträge, in denen weitere 48 Anträge zusammengefasst wurden, bearbeiten. In diesem Jahr sind es zum aktuellen Zeitpunkt nur 49 Einzelanträge und fünf Leitanträge, die zwölf weitere Anträge zusammenfassen. Sie sind untergliedert in vier Kapitel: Sicherstellung der Versorgung, Nachwuchs und Ausbildung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sowie Rahmenbedingungen der Berufsausübung. Letzteres nimmt mit 29 Anträgen, davon drei Leitanträge, den größten Raum ein.

Im Vergleich zu den Vorjahren haben die Delegierten in diesem Jahr also wenig Anträge zu bearbeiten. Zahlenmäßig die meisten Anträge drehen sich um die Rahmenbedingungen der Berufsausübung und hier vor allem ums Honorar. In einem Leitantrag, den der Geschäftsführende ABDA-Vorstand zusammen mit Kammer und Verband des Saarlandes einbringt, wird der Gesetz- beziehungsweise Verordnungsgeber aufgefordert, das Fixum von derzeit 8,35 Euro auf 12 Euro anzuheben, eine Dynamisierung festzuschreiben und den Kassenabschlag von einem Brutto- in einen Nettobetrag umzuwandeln. Zudem schlagen einzelne Kammern und Verbände unter anderem vor, die Apotheken für das Erfüllen der Rabattverträge, bestimmte Sonderleistungen und das Einziehen der Zuzahlung von den Versicherten zu bezahlen. Auch der Schutz vor Lagerwertverlusten wird gefordert. In einem weiteren Antrag aus diesem Block soll vom Gesetzgeber ein Retaxschutz für Apotheken bei der Belieferung von Entlassrezepten gefordert werden.