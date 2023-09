Nutrimexx auf der Expopharm Helicobacter pylori natürlich bekämpfen

Nahrungsergänzungsmittel sind das Geschäftsfeld der Nutrimexx GmbH, die auf der Expopharm einen Auszug aus ihrem Portfolio präsentiert. Mit am Stand hat das Unternehmen sein Präparat Pylomed, das sich an Apothekenkunden mit einer Helicobacter pylori-Infektion richtet. Passend dazu bietet Nutrimexx einen Helicobacter pylori-Schnelltest an – aktuell für Apotheken sogar kostenlos.