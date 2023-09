DAT-Antrag: Zu Risiken und Nebenwirkungen …

Es gibt Anträge, die kommen relativ unscheinbar daher und am Ende stellt sich heraus, dass in der Diskussion sich Grundlegendes über das Selbstverständnis der Apothekerschaft offenbart. So ein Antrag war der unter der Nummer 4.17, der den Gesetzgeber auffordern lassen wollte, „im Pflichttext einer Werbung für Arzneimittel außerhalb der Fachkreise nach § 4 Heilmittelwerbegesetz (HWG) die Worte ‚Zu Risiken und Nebenwirkungen‘ durch ‚Zur sicheren Arzneimittelanwendung‘ zu ersetzen“.