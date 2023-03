ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening platzte sogleich der Kragen – und mit den leisen Tönen war schnell Schluss. Zunächst in einer Pressemitteilung, später auch in einer Videobotschaft wetterte sie gegen die Pläne Lauterbachs. Und in einem offenen Brief an den Minister nannte sie den 50-Cent-Vorschlag „schamlos“. Was der Berufsstand stattdessen von der Politik erwartet, stellte der ABDA-Gesamtvorstand zwei Wochen später bei einem Treffen in Berlin klar. Der am 28. Februar beschlossene Forderungskatalog enthält zehn konkrete Anliegen, auf deren Umsetzung man nun pocht.