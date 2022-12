Ein besonderes Anliegen sei es, den BVpta berufspolitisch so auszurichten, dass die PTA als eine tragende Säule in der öffentlichen Apotheke die Wertschätzung erfahren, die ihnen gebühre. Das bedinge aber in erster Linie eine höhere Vergütung. Damit dies erreicht werden könne, müsse die Politik aber auch endlich zur Kenntnis nehmen, dass die Vergütung der PTA direkt mit der Honorierung der Leistungen der Apotheken in Zusammenhang steht. Ohne höhere Apothekenhonorierung könnten auch PTA nicht ausreichend bezahlt werden. „Wir fordern deshalb die Politik auf, den Stillstand beim Apothekenhonorar, der seit zehn Jahren anhält, zu beenden und für eine deutliche Entlastung der örtlichen Apotheke zu sorgen. Nur dadurch wird es den Apothekeninhabern möglich sein, den PTA ein Gehalt zu bezahlen, das sie verdienen!“, so Ewers nach ihrem Antritt.

Mit Gehältern knapp über dem Mindestlohn seien die Berufe in der öffentlichen Apotheke nicht konkurrenzfähig. Das zeigten auch die vielen Abwanderungen von Apothekenpersonal in andere Bereiche des Gesundheitswesens. „Es ist an der Zeit, dass die Politik dies erkennt.“

Die als stellvertretende Interims-Vorsitzende gewählte Angelika Gregor erklärte in einer ersten Stellungnahme: „Neben der Vertretung der Berufsinteressen betrachte ich es als unsere Hauptaufgabe, den Beruf der PTA weiter attraktiver zu gestalten und für junge Menschen als Berufsziel noch interessanter zu machen“. Das neu strukturierte Vorstands-Team blickt zuversichtlich und mit großer Motivation auf die kommenden Monate der gemeinsamen Arbeit, sowie auf die Zukunft des PTA-Berufes.