BVpta: Weiterqualifizierung und Bachelorstudium jetzt angehen!

Der CDU-Gesundheitspolitiker Alexander Kraus unternahm am gestrigen Donnerstag einen Vorstoß in Sachen PTA-Vertretungsbefugnis: Denkbar sei etwa, dass PTA mit mindestens fünf Jahren Berufspraxis stundenweise für Apotheker:innen „einspringen“. Angesichts des sich verschärfenden Personalengpasses in den Apotheken sollte man jetzt „nach praktischen Lösungen suchen“, sagte Krauß. Er meint: „Durch eine entsprechende Berufserfahrung haben PTA ein Gespür entwickelt, inwieweit sie den Kunden helfen können.“ Möglich sei auch, die Vertretung an eine Weiterbildung zu knüpfen.

BVpta: katastrophale Personalsituation

Beim Bundesverband PTA (BVpta) kommt dieser Aufschlag aus der Politik gut an. Krauß treffe mit seinem Vorschlag „ins Schwarze“, erklärt der Verband in einem Statement vom heutigen Freitag. Die Personalsituation sei tatsächlich katastrophal: Stellen sowohl für PTA als auch für Apotheker:innen könnten teilweise über Monate nicht besetzt werden, was fatale Auswirkungen auf die Teams, wie auch auf die Inhaber:innen habe.

Der BVpta verweist auf die PTA-Reform, mit der im Jahr 2019 eine Modernisierung des Berufsbilds und der Ausbildung beschlossen wurde: Schon im Gesetzgebungsprozess sei klar gewesen, dass die Reform nicht weit genug gehe. Während die Politik offen gewesen sei, den Beruf weiterzuentwickeln, habe die ABDA keine Notwendigkeit gesehen, ihn aufzuwerten. „Daher gab es auch keine tragfähigen Konzepte, die der Politik hätten vorgelegt werden können“, so der BVpta. Zumindest für „fortschrittliche Apotheker:innen und PTA“ sei eine solche Haltung aber nicht tragbar.