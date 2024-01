Ärztehonorarpläne: SPD drückt auf die Tube, FDP bremst, CDU fragt nach Finanzierung

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach von einer „großen Honorarreform“. Sie sei „sehr kompliziert“ und werde verändern, „wie in den Praxen gearbeitet wird“. An diesem Dienstag hat er nach einem Krisengipfel seine Pläne zur Entbudgetierung der Hausarztpraxen in Berlin vorgestellt. Noch in diesem Monat soll der entsprechende Gesetzentwurf vorliegen.

Während der Hausärztinnen- und Hausärzteverband Lauterbachs Ankündigung begrüßte, kritisierte der Virchowbund, der Minister wolle die Ärzteschaft „spalten“. Denn: Die Fachärztinnen und Fachärzte bekamen lediglich einen warmen Händedruck und vage Versprechungen.

Die Reaktionen aus der Politik und auch anderer Akteure des Gesundheitswesens ließen nicht lange auf sich warten. Die SPD will, dass Lauterbachs Pläne so schnell wie möglich durch das parlamentarische Verfahren gepeitscht werden. Die Vizechefin der Bundestagsfraktion, Dagmar Schmidt, erklärte in einer Mitteilung, dass es 2024 „ganz konkrete Strukturreformen“ geben werde. „Wir haben im Koalitionsvertrag die Entbudgetierung bei der hausärztlichen Vergütung versprochen, die setzen wir um.“