Was ist bei der DAV-Expo geboten?

DAZ: Von 20. bis 24.September findet die erste DAV-Expo statt, was verbirgt sich dahinter?

Wessinger: Die DAV-Expo ist eine „virtuelle Hausmesse“, auf der der Deutsche Apotheker Verlag seine Neuheiten und wichtigsten „Dauerbrenner“ vorstellt: jeden Tag von Montag, 20. September bis Freitag, 24. September von 18 bis 21 Uhr.

Los geht es jeden Tag um 18 Uhr mit einer ca. 45-minütigen Session, in der eines unserer digitalen Produkte und sein konkreter Einsatz in der Apotheke vorgestellt wird: montags die Medikationsanalyse mit Scholz amts, der neuen Online-Version der bekannten Scholz Datenbank. Am Dienstag präsentieren wir neue Versorgungsansätze durch die Telepharmazie, also die Beratung per Videokonferenz. Mittwochs gibt es eine Live-Diskussion über die vielfältigen Angebote zu Webshops, Online-Bestellplattformen und auch das E-Rezept. Donnerstags stellen wir die Ziegler Rezeptur Bibliothek vor, die die perfekte Ergänzung zum Lennartz Laborprogramm ist. Und am Freitag gibt es dann Einblicke in die vielfältigen Onlinemarketing-Tools für Apotheken, die apotheken.de seinen Kunden zur Verfügung stellt.

Anschließend werden jeden Tag die aktuellen Buch-Neuerscheinungen in einem „virtuellen Büchertisch“ vorgestellt.