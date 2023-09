Nahrungsmittel, Wasser, Hygiene-Sets, Kleidung, Decken, Matratzen und Haushaltsgegenstände. Rund 1000 Flutbetroffene, also etwa 200 Familien, in der ostlibyschen Hafenstadt Derna will das Medikamentenhilfswerk Aktion Medeor in einem Nothilfeprojekt mit Hilfsgütern unterstützen.