Apotheken erhalten bekanntermaßen für die Impfleistung und Dokumentation pro Person 7,60 Euro. Dazu kommen für Nebenleistungen, unter anderem für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien und zum Ausgleich anfallender Verwürfe sowie je Dosis der Apothekeneinkaufspreis (AEP) zuzüglich Umsatzsteuer und für die Beschaffung des Impfstoffes 1,00 Euro. Abgerechnet wird zunächst per Sonderbeleg, ab der Saison 2023/24 dann elektronisch.

Ein Beleg für jede Impfung

Dabei muss für jede Impfung, also für jede geimpfte Person, ein Sonderbeleg gedruckt werden, wie bei den pharmazeutischen Dienstleistungen auch. Diese Sonderbelege gehen an die Rechenzentren im Rahmen der normalen Rezeptabholung und von dort an die Krankenkassen. Die Daten sollen spätestens einen Monat nach Ablauf des Kalendermonats, in dem die Impfung erfolgt ist, über das Apothekenrechenzentrum an die Krankenkassen geliefert werden.